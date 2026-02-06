Автор Skyrim уверен, что The Elder Scrolls не так интересна для адаптации, как Fallout

Ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim Брюс Несмит говорит, что The Elder Scrolls не так интересна для адаптации, как Fallout, по которой уже, к слову, выпустили два сезона сериала.

По мнению Несмита, в игровой индустрии нет ничего похожего на Fallout, а вот Skyrim из-за своей принадлежности к фэнтези напоминает многие другие проекты. Хоть она, конечно же, обладает и своими уникальными элементами.

Если вы посмотрите на Fallout, в нём всё особенное. В игровой индустрии нет ничего подобного вселенной Fallout. Это значительно упрощает создание телешоу. В фэнтезийном мире… у меня есть эльфы и люди, которые разбрасываются заклинаниями. Вам пришлось бы поднять ставки. Там есть дракон? Я видел драконов раз 20. Что нового вы предлагаете зрителям?

Разработчик также отметил, что в случае с Fallout авторам удалось удачно адаптировать тайтл в формат сериала и порадовать даже фанатов.