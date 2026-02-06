Saber определилась со сроками выхода Turok: Origins

Turok: Origins станет доступна на PC, PS5, Xbox Series и Switch 2 осенью. Пройти научно-фантастический шутер можно будет в одиночку или в «коопе» с напарниками.

© кадр из игры

В Turok: Origins вы сможете переключаться между видом от первого и третьего лица. Разработчики предлагают палить по динозаврам и пришельцам издалека (выбор оружия широкий — от луков до лучевых пушек), атаковать при помощи оружия ближнего боя или применять способности.

Серия Turok существует с 1997 года. Ремастеры «номерных» выпусков (от Nightdive) представлены на современных платформах. Например, переиздание Turok 3: Shadow of Oblivion получило от RP 60 из 100 баллов.