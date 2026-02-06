Civilization VII вышла для iPhone и iPad в подписке Apple Arcade

Стратегия Sid Meier's Civilization VII стала доступна на мобильных устройствах Apple в рамках подписки Apple Arcade. Релиз состоялся благодаря сотрудничеству студии Behaviour Interactive и Firaxis Games, сообщает Rozetked.

Мобильная версия Sid Meier's Civilization VII представляет собой полноценный порт оригинальной игры с интерфейсом и управлением, адаптированными под сенсорные экраны iPhone и iPad. Вместе с тем издание для Apple Arcade имеет ряд функциональных ограничений: в нем отсутствует многопользовательский режим, а будущие дополнения и DLC не планируются к выпуску на мобильных платформах.

Запуск Civilization VII возможен только на устройствах с процессорами A17 Pro, M1 или более новыми чипами. Для установки игры требуется не менее 3,5 ГБ свободного пространства на накопителе. В игре предусмотрен перевод на русский язык.

Sid Meier's Civilization VII — компьютерная игра в жанре глобальной пошаговой стратегии, вышедшая 11 февраля 2025 года для Windows, macOS, Linux, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

