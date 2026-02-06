Epic Games Store раздает Botany Manor

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача головоломки Botany Manor. Забрать акционную игру можно в разделе «Бесплатные игры» на главной странице сервиса.

Игра предлагает взять на себя роль ученой-ботаника, которая выращивает редкие растения в загородном поместье. Прохождение строится вокруг изучения окружения и поиска подсказок, необходимых для создания подходящих условий для каждого цветка. Разработчики сделали акцент на неспешном геймплее и медитативной атмосфере.

Релиз Botany Manor состоялся в 2024 году. Проект получил высокие оценки пользователей — доля положительных отзывов в Steam составляет около 95%.

Кроме того, в рамках текущей раздачи доступен набор Poison Retro Set — дополнение для пиксельного шутера Pixel Gun 3D.

После завершения акции следующими бесплатными предложениями в Epic Games Store станут The Darkside Detective: A Fumble in the Dark и Nobody Wants to Die.

Пользователи, получившие игры в раздаче, могут устанавливать и запускать их в любое время, даже после завершения акции.

