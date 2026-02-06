Fallout 4 и Indiana Jones выйдут на Switch 2 в первой половине 2026 года

Компания Bethesda анонсировала сразу три крупных релиза для консоли Nintendo Switch 2, которые выйдут в 2026 году. Анонс состоялся в прямом эфире в рамках презентации Nintendo Direct, где линейку проектов лично представил глава студии Тодд Говард.

Первым релизом станет Fallout 4: Anniversary Edition. Выход игры запланирован на 24 февраля 2026 года. Издание включает все сюжетные дополнения, материалы Creation Club и технические улучшения, адаптированные под Switch 2.

Позже, 12 мая 2026 года, выйдет приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, разработанный студией MachineGames. Ранее проект вышел для ПК и экосистемы Xbox, а затем и для PlayStation 5. Версия для Switch 2 будет включать дополнительный контент.

Третьим релизом станет The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — обновленная версия классической RPG. Выход игры запланирован до конца 2026 года, более точные сроки будут объявлены позднее.

Подробности о графических улучшениях и режимах работы игр на Nintendo Switch 2 Bethesda пообещала раскрыть отдельно.

