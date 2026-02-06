Ремейк "Ведьмака" могут отложить до 2028 года

Релиз ремейка первой части «Ведьмака» (The Witcher) может быть перенесен на год. Об этом сообщает PlayGround со ссылкой на аналитический отчет польского брокерского дома Noble Securities, отслеживающего деятельность CD Projekt RED.

© Газета.Ru

По оценке аналитиков, выход проекта ожидается не ранее 2028 года из-за перераспределения ресурсов в пользу ускорения разработки The Witcher 4. Студия Fool's Theory, ранее назначенная ответственным разработчиком ремейка, временно подключена к помощи основной команде.

Компания стремится сосредоточить усилия на выпуске новой части франшизы в 2027 году. По мнению экспертов, дополнительная поддержка связана в том числе со сложностью освоения Unreal Engine 5, который используется при создании продолжения.

Аналитики отмечают, что подобная последовательность релизов соответствует ранее заявленной стратегии: ремейк первой части должен опираться на технологии и контент новой трилогии, поэтому его активная фаза возможна лишь после завершения ключевых работ над четвертой игрой.

Ранее в Японии выпустили изоленту по мотивам игры Demon's Souls.