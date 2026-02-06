Культовая Hollow Knight вышла на Nintendo Switch 2

В рамках презентации Nintendo Direct студия Team Cherry объявила о выходе метроидвании Hollow Knight на консоли нового поколения Nintendo Switch 2. Игра станет доступна для загрузки в цифровом магазине уже сегодня, 5 февраля.

© Чемпионат.com

Разработчики подтвердили, что нынешние владельцы копии для первой Nintendo Switch получат версию для новой консоли абсолютно бесплатно.

Hollow Knight — приключенческий экшен, вышедший в 2017 году. Игрокам предстоит исследовать заброшенное королевство Халлоунест, сражаться с противниками и открывать секреты подземного мира. В 2025 году состоялся релиз сиквела Hollow Knight: Silksong, который также получил высокие оценки прессы.