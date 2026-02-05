В Японии выпустили изоленту по мотивам Demon's Souls

Компания MSY объявила о выпуске новых товаров по играм Demon's Souls и Bloodborne. Среди них оказались мотки изоленты, упаковка которых стилизована под упомянутые проекты. Об этом сообщает издание Denfaminicogamer.

© Газета.Ru

В линейке по Demon's Souls представлены два патча и изолента с надписью You Died. You Died – это фраза, которую игрок видит в Demon's Souls после каждой проваленной попытки. В коллекции по Bloodborne также появилась изолента, но ее упаковка оформлена символами из лора игры.

На патчах по Demon's Souls изображены главный герой и Огненная хранительница. Доспехи персонажа выполнены с использованием нитей разных цветов и разных направлений стежков для передачи текстуры брони. Дизайн хранительницы учитывает особенности ее амуниции и длинного факела.

Для самых преданных фанатов Demon's Souls в MSY приготовили бонус. Так, при покупке товаров Demon's Souls на сумму от 3300 иен (примерно 1600 руб. по курсу на 5 февраля 2026 года) MSY подарит еще один патч – с надписью You Died.

Продажи перечисленной атрибутики начались 5 февраля в официальном интернет-магазине MSY, а также на поп-ап площадках в Tokyo Solamachi и на железнодорожной станции JR Shinagawa.

