PUBG: Blindspot вышла в формате раннего доступа

Издательство KRAFTON, Inc. выпустило новую игру PUBG: Blindspot в формате раннего доступа.

К запуску аудитории представлен обзорный трейлер.

Проект задуман как спин-офф одноименной королевской битвы и представляет собой многопользовательский соревновательный тактический шутер с видом сверху.

Матчи проходят в формате 5х5. Первые поигравшие называют новинку смесью Rainbow Six Siege и Valorant.

PUBG: Blindspot распространяется по условно-бесплатной модели и доступна в Steam. Заявлен текстовый перевод на русский язык.