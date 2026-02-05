Игра PUBG: Blindspot вышла в формате раннего доступа
Издательство KRAFTON, Inc. выпустило новую игру PUBG: Blindspot в формате раннего доступа.
К запуску аудитории представлен обзорный трейлер.
Проект задуман как спин-офф одноименной королевской битвы и представляет собой многопользовательский соревновательный тактический шутер с видом сверху.
Матчи проходят в формате 5х5. Первые поигравшие называют новинку смесью Rainbow Six Siege и Valorant.
PUBG: Blindspot распространяется по условно-бесплатной модели и доступна в Steam. Заявлен текстовый перевод на русский язык.