Logitech выпустила игровую гарнитуру G325 с автономностью до 24 часов

Logitech официально представила игровую гарнитуру G325 LIGHTSPEED с беспроводной технологией подключения LIGHTSPEED, поддержкой 24-битного звука и совместимостью с ПК, игровыми консолями и мобильными устройствами.

Модель выполнена в лёгком минималистичном дизайне и рассчитана на длительные игровые сессии с быстрым переключением между разными платформами.

Особенности

Logitech G325 LIGHTSPEED оснащена 32-мм динамиками с частотным диапазоном от 20 до 20 000 Гц. Гарнитура поддерживает двойное беспроводное подключение, позволяя использовать одно устройство сразу с несколькими платформами. Низкозадержочная технология LIGHTSPEED работает через USB-адаптер на ПК и консолях, а Bluetooth 5.2 обеспечивает прямое подключение к смартфонам и другим мобильным устройствам. Такой подход избавляет от необходимости менять тип подключения в зависимости от сценария использования.

Новинка поддерживает 24-битную обработку звука, что помогает точнее различать игровые эффекты, шаги и музыкальные детали. Также предусмотрен встроенный всенаправленный микрофон с частотным диапазоном 100-7000 Гц и ИИ-шумоподавлением. Время автономной работы достигает 24 часов при уровне громкости до 50%. Радиус действия беспроводного соединения составляет до 30 метров.

Вес гарнитуры – 212 грамм. Амбушюры выполнены из вспененного материала с эффектом памяти и покрыты дышащей тканью, что снижает нагрев и повышает комфорт по сравнению с более тяжёлыми моделями.

Сроки выхода, цвета и цена

Logitech G325 LIGHTSPEED уже поступила в продажу в США. Гарнитура доступна в трёх цветах: сиреневом, чёрном и белом. Рекомендованная цена составляет $80.