Стоимость Steam Machine и Steam Frame будет выше, чем планировалось

Valve сообщила о необходимости пересмотра графика поставок и ценовой политики по устройствам Steam Machine и Steam Frame из-за ухудшения ситуации на рынке памяти, что влияет на доступность компонентов и себестоимость продукции. Об этом компания рассказала в своем блоге.

© Газета.Ru

Изначально Valve планировала объявить точные даты релиза и цены к началу февраля, однако рост стоимости и дефицит памяти вынудили скорректировать планы. В компании подчеркивают, что особенно чувствительным влияние оказалось именно для Steam Machine и Steam Frame. Несмотря на это, все три анонсированных устройства, включая Steam Controller, по-прежнему ориентированы на запуск в первой половине 2026 года, хотя финальные параметры релиза пока не утверждены.

На фоне неопределенности компания начала делиться дополнительными техническими подробностями. В частности, Valve прокомментировала вопросы о производительности Steam Machine: по результатам внутренних тестов большинство игр из каталога Steam работают в 4K при 60 кадрах в секунду с использованием FSR. При этом в более требовательных проектах может потребоваться агрессивный апскейлинг или снижение частоты кадров с задействованием VRR для сохранения внутреннего разрешения 1080p.

Также подтверждено, что накопители и память в Steam Machine будут легко заменяемыми пользователем. Valve пообещала раскрыть в ближайшие месяцы дополнительные детали об устройствах по мере прояснения ситуации с компонентами.

Ранее стало известно, что будет с GTA Online после выхода GTA VI.