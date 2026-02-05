Один из ключевых инженеров Qualcomm покинул компанию

Джерард Уильямс III — основатель компании Nuvia и один из главных инженеров Qualcomm — объявил о завершении своей работы в компании спустя четыре года, пишут СМИ.

О причинах ухода он рассказал кратко в своём посте в LinkedIn. По его словам, он решил уделить больше времени семье и личной жизни, а также заняться делами, на которые раньше не хватало времени из-за напряжённой карьеры.

Qualcomm приобрела Nuvia в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов. Благодаря этой сделке и участию Уильямса компания смогла приблизиться по уровню своих чипов к разработкам Apple, подмечали эксперты. Под его руководством были разработаны процессорные ядра Oryon, которые используются в новых флагманских Snapdragon, включая последний Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Джерард Уильямс III — один из самых опытных инженеров в отрасли. До работы в Qualcomm он много лет трудился в Apple, где был главным архитектором процессоров серии A, а ещё раньше — 12 лет в ARM. На его имя оформлено более 60 патентов.