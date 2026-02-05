Каким получился первый сезон 2XKO от Riot Games

В январе текущего года компания Riot Games запустила первый сезон в своей новой игре 2XKO, распространяемой по условно-бесплатной модели.

Мы опробовали новинку и делимся своими впечатлениями.

Позиционирование

Riot Games известна в первую очередь по League of Legends (LoL) и ее побочным продуктам, к числу которых относится и 2XKO. В данном случае разработчики взяли с десяток ярких персонажей, коих в основной MOBA насчитывается уже свыше 170, и сделали командный файтинг с их участием.

На первый взгляд, с учетом веса Riot Games в индустрии, может показаться, что это серьезная заявка подвинуть Mortal Kombat, Tekken и Street Fighter, но все несколько сложнее.

Почти два десятка лет опыта разработчиков пришлись на развитие киберспортивных дисциплин с соответствующим уклоном в турниры, чемпионаты и прочие состязательные элементы, поэтому и при создании 2XKO прицел сделан в менее казуальную аудиторию.

В нашей стране, впрочем, отношение к файтингам особое - первое поколение (насколько это определение здесь уместно) геймеров формировалось в 90-е безотносительно возраста, и вышеупомянутые проекты Midway, Namco и Capcom устойчиво заняли важное место в отечественном игровом менталитете и игровой культурной традиции, опять же если допустить использование подобной терминологии. До сих пор они являются неизменными атрибутами барбершопов и прочих заведений, где посетители могут провести время за приставкой. Поэтому файтинги всякие важны - посмотрим, что под капотом у 2XKO.

Сюжетная основа и геймплей

При первых запусках сразу в глаза бросается отсутствие какой-либо сюжетной подоплеки для всего действа. Судя по всему, ребята двигаются по заветам старины Кармака, но даже для первой "Смертельной битвы" в 1992 году Эд Бун и компания накрутили лора про турнир лучших воинов, Земное царство, императора Внешнего мира, шаолиньских монахов, колдунов и т.д.

Да и современные сервисы, выстроенные по модели Free-to-play, часто удерживают аудиторию в том числе развитием сквозного сюжета. Один из примеров - Apex Legends, успешно расширяющий мир дилогии Titanfall.

Не воспользоваться такой возможностью, имея в бэкграунде многократно титулованный "Аркейн", по меньшей мере, странно.

Дальше, после прохождения обучения, начинает вырисовываться скелетная основа геймплея. Матчи проходят в формате 2×2. У каждого героя есть три типа основных атак - быстрая, средняя, медленная, каждая из которых, в свою очередь, отличается по силе и дистанции, а также набор спецприемов. Кроме того, по ходу матча можно менять персонажей, которые в режиме "простоя" будут отхиливать часть потерянного хелсбара. Также в момент смены можно использовать совместное нападение.

В общем, концепция укладывается в классическое Easy to learn, hard to master.

И глубина механик воистину страшная. Погружаться в их пучину можно бесконечно долго - настолько много предусмотрено вариантов взаимодействия разных чемпионов, которые в синергии создают бесчисленные комбинации по нанесению урона противнику.

Каждому из бойцов отведены свои роли - пушеры рассчитаны под агрессивный натиск и быстро рвут дистанцию, другие, напротив, лучше чувствуют себя на среднем и дальнем расстояниях, не подпуская к себе оппонентов. По мере освоения всех нюансов каждый матч начинает восприниматься как стремительная головоломка, где выбор стратегии подобен подбору решений к сложной загадке.

Прогрессия и монетизация

Победа в таких поединках какое-то время будет приносить свою долю эндорфина, но с внутриигровыми бонусами все сложнее.

Каких-то ощутимых бесплатных наград в первом батлпассе не предусмотрено. За все просят денег, а безвозмездно отсыпают какие-то совсем невзрачные безделушки, вроде пряжки для ремня для кастомизации фигурки аватара. И это как-то уже даже старомодно, особенно на фоне "щедрых" и сверхуспешных на этом поприще Fortnite, Call of Duty: Warzone и Genshin Impact.

Также неоднозначна ситуация с подбором соперников. Какая-то худо-бедная вариация sb-матчмейкинга присутствует, но вас запросто на протяжении десятка игр может закидывать к каким-то совсем уж мрачным титанам одиночества, которые с первого касания джаглингом будут раз за разом без единого шанса выносить вас в одну калитку.

Подобное неизбежно приводит к рейджквитам, что в отсутствие стимулов к удержанию в виде дармовой "косметики" выливается в перманентное снижение интереса к игре.

Техническое состояние, визуал и звук

В минимальных системных требованиях для 1080p указана древнейшая - из середины прошлого десятилетия - карточка GTX 960, поэтому игра нормально запустится на любой "картошке", а 4K потянет даже семилетняя RTX 2060.

На консолях оптимизация также ожидаемо не проседает. К сетевому коду претензий предъявить не получится - по вечерам в типовом многоквартирном доме Подмосковья пинг стабильно держится в диапазоне 30-60 мс, лагов и разрывов соединения замечено не было. Подключение к лобби быстрое - не занимает больше минуты.

Картинка и звук приятные, визуальная часть оформлена в общей для League of Legends стилистике - с множественными акцентами в виде ярких кислотных тонов.

Вердикт

2XKO получилась сильно неровной и неоднозначной. В ней чувствуется сильный перекос в сторону киберспорта со множеством тонкостей и нюансов, в которых интересно разбираться, но при этом есть явные проблемы с матчмейкингом и плохо выстроена кривая прогрессии.

С другой стороны, в то время, когда мерзейшие Warner Bros. в одностороннем порядке блокируют в Mortal Kombat 1 онлайн-функции для пользователей из России, Riot Games предлагает полностью бесплатный продукт со стабильным соединением.

Мы, в свою очередь, рекомендуем 2XKO к ознакомлению - своя аудитория у проекта уже точно сформировалась, и, возможно, вам будет приятно к ней присоединиться.