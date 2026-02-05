"М.Видео" откроет компьютерные игровые клубы прямо в магазинах

М.Видео объявил о стратегическом партнёрстве с Colizeum — сетью киберспортивных арен и компьютерных клубов в стране. Вместе компании планируют развивать киберспорт в офлайн-формате.

Главной частью сотрудничества станет открытие киберспортивных зон прямо в магазинах М.Видео. Первая такая арена появится в первой половине 2026 года в магазине М.Видео, расположенном в Москве, в торговом центре «Калейдоскоп». Этот проект станет пробным: если формат окажется успешным, его планируют запустить и в других крупных городах России.

Новые игровые пространства будут рассчитаны как на обычных любителей видеоигр, так и на опытных геймеров. Здесь будут проходить турниры, конкурсы и специальные мероприятия, а также встречи с профессиональными игроками и стримерами. Посетители смогут попробовать современное игровое оборудование прежде чем принять решение о покупке.

Первая арена будет оснащена игровыми компьютерами, консолями, автосимуляторами, а также зонами для турниров по мобильным играм на смартфонах и планшетах.