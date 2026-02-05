Anbernic показала портативные консоли RG VITA и RG VITA Pro

Компания Anbernic анонсировала две новые портативные игровые консоли — RG VITA и RG VITA Pro. Обе модели ориентированы на поклонников классических портативных систем и визуально отсылают к PlayStation Vita, что отражено как в названии устройств, так и в их дизайне, сообщает 4PDA.

Опубликованный видеотизер демонстрирует характерные особенности новинок: широкий прямоугольный дисплей, симметричное расположение стиков, стандартную крестовину, набор кнопок ABXY, триггеры и дополнительные функциональные клавиши. Базовая версия RG VITA будет доступна в черном и бежевом цветах, тогда как RG VITA Pro — в черном и белом исполнении.

Технические характеристики устройств пока раскрыты частично. Для базовой модели заявлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. По предварительной информации, обе консоли будут работать под управлением операционной системы Android, что указывает на ориентацию на эмуляцию и запуск мобильных игр.

Сроки начала продаж, стоимость и полные спецификации производитель обещает раскрыть позднее.

