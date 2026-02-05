Дисковая версия игры Nioh 3 появилась на "Авито" до официального релиза

Дисковая версия игры Nioh 3 появилась в продаже в России на вторичном рынке за несколько дней до официального выхода во всем мире. Об этом сообщает Telegram-канал «PlayStation | psprices.com».

© Газета.Ru

Объявления с копиями игры для PlayStation 5 были замечены на «Авито», где диски предлагаются за 5,9 тыс. руб. При этом мировой запуск игры запланирован только 6 февраля.

Официально на данный момент в PS Store доступна демоверсия проекта. По данным разработчиков, с ней ознакомились более миллиона пользователей. Студия поблагодарила аудиторию за интерес и подтвердила, что прогресс из демо можно перенести в полноценную версию. Игра получит текстовый перевод на русский язык.

Западные профильные издания уже опубликовали первые рецензии. На агрегаторе OpenCritic экшен набрал 88 баллов из 100 — результат, сопоставимый с первой частью серии. Критики отмечают, что триквел стал кульминацией эволюции франшизы от Team Ninja.

В обзорах чаще всего хвалят боевую систему с возможностью переключения между стилями самурая и ниндзя, а также отказ от полностью коридорных уровней в пользу более просторных и полуоткрытых локаций.

