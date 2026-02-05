Дешевые видеокарты начали появляться в уценке Walmart с дисконтом до 70%

На фоне глобального дефицита видеокарт и роста цен в американском сегменте Reddit набирает обороты необычная тенденция: пользователи находят устройства по заметно сниженным ценам в офлайн-гипермаркетах Walmart. В зонах уценки с желтыми ценниками периодически появляются актуальные модели видеокарт с крупными скидками, сообщает IXBT.

Импульсом для обсуждения стала публикация пользователя Rinascimentale, который приобрел видеокарту PNY GeForce RTX 5080 OC за $562 — примерно на 44% ниже рекомендованной цены в $1000. Вскоре был зафиксирован еще более резонансный случай: другой пользователь сообщил о покупке GeForce RTX 5080 за $290.

Сообщество также указывает на многочисленные находки GeForce RTX 5070 по цене $430–480, а в одном из магазинов покупателю удалось приобрести Gigabyte GeForce RTX 5090 за $900. Все сделки, по словам очевидцев, были совершены в офлайн-магазинах Walmart.

Участники обсуждения предполагают, что подобные случаи связаны с локальной оптимизацией складских остатков и особенностями ценообразования в отдельных магазинах, тогда как крупные интернет-площадки продолжают удерживать повышенные цены на фоне ограниченного предложения.

