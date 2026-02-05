Overwatch 2 ждет полный перезапуск

Компания Blizzard анонсировала глобальный перезапуск шутера Overwatch 2. Начиная с 10 февраля игра лишится цифры в названии и вернётся к оригинальному имени Overwatch. Вместе с ребрендингом разработчики обнулят нумерацию сезонов — предстоящий апдейт даст старт первому сезону.

История будет развиваться через крупные годовые арки, состоящие из шести сезонов. Сюжетная арка 2026 года получила название «Царствование Талона». Разработчики обещают вернуть полноценные короткометражки, комиксы и кат-сцены, а также менять внешний вид карт в зависимости от хода конфликта.

10 февраля также выйдут сразу пять персонажей:

Домина, танк;

Эмри, урон;

Музики, поддержка;

Анран, урон;

Кот на джетпаке, поддержка.

Весной шутер станет доступен на Nintendo Switch 2 со стартом второго сезона. Кроме того, с 10 по 23 февраля в игре пройдёт коллаборация с Hello Kitty. Вместе с этим изменят меню, добавят новый экран после игры и внесут изменения в геймплей и карты.