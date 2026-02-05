AMD намекнула на скорый запуск Xbox нового поколения

AMD дала понять, что следующая игровая консоль Xbox может выйти в 2027 году. Во время недавнего финансового отчёта глава компании Лиза Су сообщила, что разработка нового Xbox с использованием специальных чипов AMD продвигается успешно и может помочь с запуском консоли, даже если это произойдет в 2027 году.

Это не означает, что мы получили дату выхода, но показывает, что со стороны AMD всё готово к такому сроку.

Партнёрство Microsoft и AMD носит долгосрочный характер. Компании вместе разрабатывают процессоры для разных устройств. Кроме того, AMD помогает Microsoft создавать новое поколение серверов для облачного сервиса Xbox Cloud Gaming, пишут СМИ.

Ранее в Microsoft намекали, что следующий Xbox будет сочетать в себе черты консоли и ПК. Предполагается, что он станет частью «единой экосистемы устройств». Уже выпущенные продукты, мол, служат «основой» для этого подхода.