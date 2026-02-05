Mirage 7, адвенчура в духе «Тысячи и одной ночи», выйдет в марте

Издатель Blowfish Studios и разработчик Drakkar Dev назвали дату релиза адвенчуры Mirage 7 — 6 марта (PC, PS, Xbox). Игра сочетает детали научной фантастики и пейзажи и декорации в духе «Тысячи и одной ночи».

© кадр из игры

Главная героиня, девушка Надира, путешествует по пустыне вместе с ручной ящерицей в поисках таинственного оазиса Jala. Там, по представлениям Надиры, должен быть Лунный дворец, где живет некая принцесса, что способна воскресить сестру героини.

Геймплей соединяет исследование местности, решение головоломок и драки с монстрами.