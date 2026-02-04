Как работает событие «Птичий город» в Arc Raiders: гайд

Обновление Headwinds добавило в Arc Raiders новое событие — «Птичий город», который превращает Погребенный город в обиталище птиц. В их гнездах можно найти много дорогих безделушек, на которых легко сделать прибыль. Портал PC Gamer рассказал, как работает это событие.

Как и говорит описание внутри игры, событие «Птичий город» повышает шансы найти в Погребенном городе различные безделушки. Помимо этого, на карте появляется больше зиплайнов и птиц (или фальшивых приманок). При этом игра не объясняет один важный нюанс: каждый дымоход, где есть гнездо птицы, становится контейнером с лутом — и там можно найти много разных мелочей, включая новых резиновых уточек.

По сути, достаточно забраться на любую крышу дома в поисках дымохода, и если он найдется — готово, у вас под рукой контейнер с базовыми ресурсами, грибами, грушами и, чуть реже, ценной мелочевкой. «Птичий город» — отличный способ быстро заработать много денег, почти не потратив времени. Особенно если прочесывать гнезда у ратуши, домов Санта-Мария, Пьяцца-Арбусто и Плаза-Роза.

Кроме того, во время этого события в Погребенном городе можно найти уникальных резиновых уточек — их всего семь штук разной расцветки и разной стоимости. Если обычная уточка стоит лишь 1 000 монет, то эпическая — 7 000.

Как и прочие модификаторы карт в Arc Raiders, «Птичий город» активен в определенное время суток в течение часа. На европейском сервере событие активно в следующее время: