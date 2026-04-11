Что изменилось на рынке видеокарт и что теперь брать

Покупка видеокарты — пожалуй, одна из самых сложных и дорогостоящих частей обновления ПК. Для игрового компьютера GPU выступает важнейшей составляющей, поэтому неправильно подобранная железка может сильно испортить ощущения от обновки. Портал engadget.com поделился советами о том, как найти подходящую видеокарту и на что стоит обращать внимание в первую очередь.

NVIDIA против AMD и Intel

На рынке видеокарт есть три главных игрока: AMD, Intel и NVIDIA. Они разрабатывают GPU, но делегируют их производство партнерским компаниям, таким как ASUS, XFX, Gigabyte и другие. Хотя все три разработчики ставят свои рекомендованные цены на продукцию, версии видеокарт от их партнеров, как правило, стоят дороже.

До 2025 года NVIDIA была неоспоримым лидером рынка. Определенные GPU GeForce могли предлагать не лучшую растеризацию в своем ценовом сегменте, но сочетание игровой производительности, трассировки лучей и поддержки приятных функций, вроде DLSS, позволяло на 100% быть уверенным в покупке какой-нибудь видеокарты семейства RTX.

Но после релиза линейки RTX 50 (за исключением 5080 и 5090, у которых нет конкурентов) положение NVIDIA немного пошатнулось — по крайней мере, в текущем поколении. Тем, кто ищет GPU в бюджетном или среднем сегментах, выгоднее взять что-то от AMD или Intel. Хотя есть специфические нюансы, из-за которых есть смысл подумать и об NVIDIA.

Трассировка лучей

В 2018 году семейство RTX от NVIDIA первым получило поддержку трассировки лучей. В определенных играх освещение, реализованное с помощью этой технологии, поражает. Но, к сожалению, очень высокое качество световых эффектов нагружает систему, что нередко приводит к значительному падению частоты кадров без масштабирования. Поскольку до 2025-го трассировка лучей во многих играх была опциональной, некоторые пользователи экономили деньги, покупая видеокарты AMD. Например, RX 7800 XT хуже справлялась с трассировкой, чем RTX 4070, но была дешевле и предлагала больше памяти.

Теперь же производительность при трассировке лучей нельзя игнорировать. Постепенно появляется все больше игр, вроде Doom: The Dark Ages, где технология выступает интегральной частью графики. Хорошая новость в том, что новейшие GPU от AMD куда лучше справляются с рендером, но NVIDIA по-прежнему впереди. Поэтому если вам важна трассировки лучей, то видеокарты NVIDIA — оптимальный вариант.

Частота обновления и fps

На случай, если вы не так давно влились в мир ПК-гейминга, краткая справка. Чем выше частота обновления монитора, тем больше раз в секунду он обновляет картинку на экране, тем самым показывая более гладкое изображение. Например, движущиеся элементы будут выглядеть лучше на мониторе с частотой 240 Гц, чем на 120 Гц.

Но гладкость картинки также зависит от того, может ли видеокарта стабильно рендерить нужное количество кадров. То есть, в случае 120 Гц монитору нужен GPU, который может потянуть большинство игр в 120 fps. В реальности большинство видеокарт не смогут достичь этого результата, но соотношение между герцовкой монитора и fps все равно стоит учитывать.

Генерация кадров

Начиная с линейки RTX 40 видеокарты NVIDIA поддерживают функцию генерации кадров. Как можно догадаться по названию, она позволяет новейшим GPU генерировать дополнительный кадр на каждый, что они рендерят как обычно. А линейка RTX 50 и вовсе поддерживает многокадровую генерацию — вплоть до трех дополнительных кадров на каждый отрендеренный. У AMD есть собственный аналог этой технологии, как и у Intel, но в реализации NVIDIA она считается лучшей.

По факту, генерация кадров приятна, но она не решает проблемы с производительностью. Включение этой функции повышает задержку системы, тем самым снижая отзывчивость игр. При этом, что немного не интуитивно, GPU помощнее получат больше пользы от генерации кадров, потому что они и так могут выдавать больше кадров. Поэтому данную фишку стоит рассматривать как инструмент, который поможет выжать максимум из монитора с высокой частотой обновления.

Масштабирование и задержка

DLSS, Intel XeSS и FSR — т.н. технологии реконструкции изображения. Рендер графики в нативном разрешении постепенно выходит из моды в игровой индустрии. При включенной трассировке лучей и прочих современных эффектах даже самые мощные GPU могут не справляться с рендером игры в разрешениях 1440р и 4К на играбельном fps. Поэтому многие разработчики обращаются к масштабированию, чтобы повысить производительность путем увеличения картинки в изначально низком разрешении.

Технология уже давно существует в играх, но разработчики видеокарт подходят к ней немного по-разному. Так, DLSS от NVIDIA построена на базе машинного обучения, что исправляет ряд недостатков прошлых методов масштабирования. Конечно, у всех трех технологий по-прежнему есть визуальные артефакты, но они незначительны, и в целом масштабирование действительно может увеличить производительность.

Но не стоит думать, что GPU от AMD совсем лишены подобной роскоши. Хотя технология FSR 4 отстает от DLSS 4 и 4,5 в плане поддержки и качества изображения, она намного лучше прошлых версий.

Поддержка драйверов

В прошлом одним из аргументов в пользу NVIDIA была хорошая поддержка видеокарт драйверами. GPU компании реже сталкивались с различными проблемами, чем видеокарты других производителей. В начале 2025-го NVIDIA выпустила череду очень плохих драйверов, но с тех пор компания исправила ошибки.

Объем памяти

При сравнении двух GPU в одном ценовом сегменте стоит обращать внимание на объем памяти, который они предлагают. Многие современные игры пожирают столько видеопамяти, сколько смогут, и маленький объем (8 ГБ) может привести к просадкам производительности. Поэтому если вам позволяют финансы, всегда лучше взять модель, у которой больше памяти.

Нюанс только в том, что у разных видеокарт может быть разная пропускная способность памяти. GPU, который может быстрее получить доступ к своей памяти, обгонит конкурента с большим объемом памяти. Из-за этого также стоит посмотреть отзывы пользователей и экспертов.

Стоит ли покупать подержанные видеокарты?

Трудно сказать. Если вы нашли где-то возможность купить старый GPU линейки RTX 40, то да. Новейшая линейка NVIDIA RTX 50 не сильно опережает предыдущую по производительности, не говоря уже о заоблачных ценах. В то же время, найти выгодное предложение на вторичном рынке — тоже проблема. Большинство людей прекрасно понимают, что неплохие видеокарты на текущем рынке можно продать за солидные деньги, поэтому вряд ли кто-то решит делать щедрые скидки.

На старые видеокарты AMD и Intel цены не такие высокие, но в данном случае лучше переплатить за новую модель от одной из этих компаний. У их продукции повышение производительности от поколения к поколению очень впечатляет по сравнению с NVIDIA. GPU, старше RTX 40 или RX 6000, есть смысл рассматривать только при очень маленьком бюджете.

Какой момент можно считать хорошим для покупки новой видеокарты?

Бум ИИ привел к острому дефициту памяти. В свою очередь, дефицит повлиял на расценки на потребительские видеокарты, SSD и плашки оперативной памяти. Если вы владеете относительно свежим GPU, то, наверное, лучше подождать с апгрейдом. Но если ваша видеокарта уже совсем не справляется со своими задачами, придется решать: переплатить сегодня, или подождать, чтобы, потенциально, переплатить еще больше позже.