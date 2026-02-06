В PS Store стартовала распродажа «Выбор критиков» со скидками на игры
В PlayStation Store стартовала традиционная распродажа «Выбор критиков». Акция с предложениями для PlayStation 4 и PlayStation 5 продлится до 26 февраля.
Снижение цен затронуло тысячи позиций, включая крупные релизы 2025 года, такие как Battlefield 6, Clair Obscure: Expedition 33, Assassin's Creed Shadows, Split Fiction и другие хиты.
Самые интересные предложения:
- Battlefield 6 — 3249 рупий (около 2700 рублей);
- Kingdom Come: Deliverance — Saga Bundle — 4162 рупий (около 3500 рублей);
- DOOM: The Dark Ages Premium Edition — 2639 рупий (около 2200 рублей);
- Assassin’s Creed Shadows — 2799 рупий (около 2300 рублей);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1919 рупий (около 1600 рублей);
- Forza Horizon 5 — 2399 рупий (около 2000 рублей);
- Clair Obscure: Expedition 33 — 2399 рупий (около 2000 рублей).