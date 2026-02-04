Античит Battlefield 6 предотвратил 580 тысяч попыток мошенничества за месяц

Разработчики Battlefield 6 рассказали о работе античит-системы Javelin и результатах за декабрь. Всего за один месяц она предотвратила более 580 тысяч попыток мошенничества.

© кадр из игры

Один из основных показателей, которые использует Javelin, — это Match Infection Rate. Система подсчитывает все матчи, на которые могли повлиять читеры. Даже если доказательств недостаточно.

Авторы шутера отметили, что вычислили 224 программы, связанные с читерством, а также аппаратные решения, поставщиков, реселлеров и связанные с ними сообщества. Многие из них уже перестали работать.

Разработчики также признали, что недостаточно информировали сообщество о работе античита. Одного упоминания за месяц недостаточно, поэтому они постараются чаще говорить о происходящем в борьбе с аферистами.

Ранее стало известно, что продажи Battlefield 6 обеспечили Electronic Arts рекордную выручку за квартал. Согласно отчёту EA, Battlefield 6 «стала самым продаваемым шутером 2025 года, установив новые рекорды вовлечённости».

Накануне шутер получил обновление с исправлением накопившихся проблем, а второй сезон после переноса стартует 17 февраля.