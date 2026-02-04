В Epic Games Store добавят чаты и форумы

Генеральный менеджер Epic Games Store Стив Эллисон анонсировал масштабное обновление магазина, запланированное на 2026 год. Разработчики намерены кардинально переработать техническую часть клиента, чтобы ускорить загрузку и повысить отзывчивость интерфейса.

Вместе с оптимизацией в EGS появятся долгожданные социальные функции. Команда начнёт тестирование форумов для обсуждения игр, а также внедрит профили, аватары, личные сообщения и голосовой чат. При этом в 2019 году глава Epic Games Тим Суини отрицал появление форумов, предлагая использовать площадки вроде Reddit.

Обновление ожидается в середине года. Авторы обещают, что новая версия лаунчера избавит игроков от ощущения «медлительности» при работе с библиотекой.