ASUS представила аудиофильскую игровую гарнитуру ROG Kithara

Игровой бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировал свою первую высококачественную игровую гарнитуру с планарно-магнитными излучателями – ROG Kithara. Модель оснащена эксклюзивными планарно-магнитными драйверами ROG и обеспечивает широкую звуковую сцену благодаря открытой конструкции.

Особенности

В ROG Kithara используются эксклюзивные для ROG 100-миллиметровые планарно-магнитные излучатели, разработанные в сотрудничестве с HIFIMAN – компанией, известной своими планарными технологиями для наушников. Эти драйверы обеспечивают частотный диапазон от 8 Гц до 55 кГц и настроены на работу с минимальными искажениями.

Открытая конструкция наушников Kithara призвана обеспечить более естественное разделение низких, средних и высоких частот. Такой подход давно используется в Hi-Fi-наушниках и позволяет формировать более просторную звуковую сцену. Благодаря этому наушники обеспечивают сбалансированное звучание не только в играх, но и при прослушивании музыки. Кроме того, полночастотный микрофон на штанге обеспечивает более чистую передачу голоса с высоким соотношением сигнал/шум. Использование отдельных трактов для аудио и микрофона снижает риск помех и перекрёстных наводок.

Компания ASUS ROG также уделяет внимание комфорту ROG Kithara. Регулируемая конструкция с металлическими элементами рассчитана на длительное использование и повышенную надёжность. Многослойное мягкое оголовье и два комплекта сменных амбушюр позволяют адаптировать наушники под разные предпочтения пользователя.

Что касается подключения, акцент сделан на универсальности. Наушники Kithara поставляются с балансным кабелем и поддерживают разъёмы 3,5 мм, 4,4 мм и 6,3 мм. Также в комплект входит адаптер USB-C с двумя выходами 3,5 мм, что позволяет использовать гарнитуру с широким спектром устройств – от компьютеров до портативных аудиоплееров.

Сроки выхода и цена

ASUS ROG Kithara уже доступна в Китае. Стоимость гарнитуры составляет 1999 юаней (около $288).