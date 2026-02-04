Как самозапреты помогут защитить российских геймеров от мошенников

Самозапрет на внутриигровые платежи – здравая идея, которая укладывается в логику действий властей по защите граждан от кибермошенников. Как отметил в комментарии RuNews24.ru декан факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Анвар Мурсалимов, в данном случае напрашивается аналогия из банковского сектора. Больше 20 миллионов россиян установили себе самозапрет на кредиты, чтобы не попасть на удочку злоумышленников и нечистоплотных сотрудников банков, которые навязывают ненужные кредитные продукты. Инструмент оказался полезным и востребованным среди населения.

«Аналогичный инструмент в сфере компьютерных игр тоже может принести пользу. Это особенно важно, учитывая, что жертвами мошенников здесь часто становятся несовершеннолетние. Самозапрет на донаты в играх оградит детей от манипуляций со стороны киберпреступников и сохранит родительские нервы. Но речь, конечно, не только о детях. По данным агентства креативных индустрий Москвы, 87 миллионов россиян играют в игры и ежегодно тратят на свое увлечение 380 миллиардов рублей. Самозапрет поможет им защитить свои средства и цифровые активы как от злоумышленников, так и от самих себя, точнее, от собственных импульсивных поступков, ведь нельзя забывать о том, что среди геймеров есть люди с игровой зависимостью».

По словам эксперта, нужно понимать, что механизм самозапрета на донаты не станет панацеей от всех бед. Мошенники продолжат находить все новые и новые способы обмана пользователей. Российский рынок видеоигр, где на фоне санкций появилось много серых схем по покупке цифровых продуктов и обходу блокировок, не очень хорошо поддается регулированию. Остро стоят вопросы правоприменения и модерации игровых платформ. В такой ситуации многое зависит непосредственно от осознанности и цифровой грамотности геймеров и их родителей, если мы говорим о детях.

«Грубо говоря, если зависимый от видеоигр ребенок захочет обойти самозапрет на донаты, который установили его родители, то он найдет возможность это сделать. Интернет ему в помощь. Чтобы этого не случилось, родители должны быть в курсе того, какими играми интересуется ребенок и как там осуществляется общение между игроками. Нужно напоминать детям о правилах цифровой гигиены – например, о том, что никому нельзя сообщать личные данные и коды из СМС».

Мурсалимов подчеркнул, что родители и дети должны договариваться о продолжительности игровых сессий (скажем, играть не больше двух часов в день) и о покупке внутриигровых предметов. Родительское участие в данном случае может стать эффективнее всяких самозапретов.