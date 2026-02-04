AMD заявила о готовности поддержать запуск Xbox в 2027 году

Глава AMD Лиза Су заявила, что разработка чипа для следующего поколения консолей Xbox продвигается в соответствии с графиком и рассчитана на поддержку возможного релиза в 2027 году. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на финансовый отчет компании.

© Газета.Ru

Примечательно, что сама Microsoft ранее не называла конкретные сроки выхода следующего Xbox, ограничиваясь подтверждением сотрудничества с AMD над новым поколением устройств. При этом инсайдеры и профильные СМИ уже длительное время указывают на 2027 год как наиболее вероятное окно запуска, несмотря на сохраняющуюся нестабильность на рынке памяти.

В AMD подчеркивают, что формулировка о 2027 годе отражает готовность компании обеспечить выпуск чипа к этому сроку, но не является прямым подтверждением даты релиза консоли. Фактический запуск устройства может быть перенесен на более поздний период.

Вместе с тем Лиза Су отметила, что Valve технически готова к началу поставок Steam Machine в ближайшее время, однако точные сроки старта продаж компания пока не раскрывает. По слухам, релиз консоли состоится одновременно с выходом Half-Life 3.

Ранее Take-Two объявила старт маркетинговой кампании GTA VI летом.