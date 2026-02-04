Grand Theft Auto Online не планируют бросать после релиза GTA 6

В Take-Two Interactive вновь подтвердили, что поддержка Grand Theft Auto Online продолжится и дальше. Игрокам удаётся выполнять главное условие — оставаться вовлечёнными.

© кадр из игры

Компания «готова поддерживать старые игры, если сообщество с ними взаимодействует», — об этом генеральный директор Штраус Зельник говорил ещё в прошлом году. А вот его комментарий во время свежего отчёта о доходах:

[…] «У меня есть все основания полагать, что поддержка GTA Online продолжится. У нас есть замечательное сообщество, которое любит эту игру и остаётся вовлечённым. И, опять же, Rockstar, выпустив в этом квартале отличный дополнительный контент, доказала, что, несмотря на то, как долго GTA Online существует на рынке, люди всё равно возвращаются», — Штраус Зельник.

Напомним, что в декабре для GTA Online вышло крупное контентное обновление Safehouse in the Hills с элитной недвижимостью. А продажи GTA 5 тем временем превысили 225 млн копий.

GTA 6 выходит 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Но мир содрогнётся уже летом, когда начнётся масштабная рекламная кампания.