Авторы симулятора Animula Nook приглашают «почти» всех на альфа-тест в Steam

Tencent Games и LilliLandia Games открыли приём заявок на участие в альфа-тестировании Animula Nook.

© кадр из игры

Он пройдёт на PC в Steam, но в России страницу игры сделали недоступной. Такая же участь постигла Бельгию, Вьетнам и Тайвань. При этом для Animula Nook планируется «глобальный» релиз.

Но вернёмся к альфа-тесту. Разработчики предупреждают, что учётная запись при первой регистрации будет привязана к первому указанному PC. Отмена или смена устройств «не поддерживается».

Дедлайн подачи заявки и дату старта тестирования объявят «скоро». Также игрокам советуют ознакомиться с системными требованиями:

Animula Nook — это новый фэнтезийный симулятор жизни в «мире лилипутов». В нём игроков ждёт путешествие по крошечной вселенной, «вдохновлённой очарованием современных анимационных мультфильмов». Они смогут построить дом своей мечты, отправиться в захватывающие экспедиции и познакомиться с очаровательными местными жителями.

Релиз Animula Nook ожидается на PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2.