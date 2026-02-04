Демоверсию Nioh 3 установили более миллиона раз

Издатель Nioh 3 из Koei Tecmo объявил, что количество установок демоверсии игры перевалило за миллион раз. Демку выпустили 29 января, то есть этого результата она достигла почти за неделю после выхода.

© Чемпионат.com

Nioh 3 представляет собой третью часть франшизы, действие которой разворачивается в Японии, кишащей полчищами ёкаёв — чудовищ и демонов.

Релиз игры состоится 6 февраля на PS5 и ПК. Ранее в рекламном ролике игры нашли упоминание временной консольной эксклюзивности, которая продлится полгода. После этого ролевой экшен могут выпустить на Xbox и даже на Switch 2.