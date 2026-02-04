Появились первые минуты шутера Mouse: P.I. For Hire

Издание IGN поделилось первыми 12 минутами геймплея шутера Mouse: P.I. For Hire в стиле старых мультфильмов Disney.

© Чемпионат.com

Первые 12 минут Mouse: P.I. For Hire

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат PlaySide.

Играть предстоит за частного детектива Джека Пеппера, который пытается докопаться до истины в коррумпированном городе. Геймплейно же предстоит сражаться с врагами различными видами оружия, в числе которых пистолет, дробовик, бомбы и прочее.

Игра выйдет 19 марта 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК. В российском Steam, кстати, игра называется «Частный детектив Маус», пока её можно добавить в список желаемого.