Team Vitality пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Vitality обыграла Aurora Gaming и пробилась в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2
Team Vitality одержала победу над Aurora Gaming в матче верхней сетки группы B на турнире IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2.
Противостояние завершилось со счетом 2:0: напряжённые 25-22 на Ancient и уверенные 13-7 на Overpass.
Подопечные Дана apEX Мадесклера гарантировали себе место в полуфинале турнира.
Aurora Gaming, несмотря на поражение, продолжит выступление на IEM Krakow 2026. Команда под руководством Энжина MAJ3R Купели стартует в плей-офф турнира с четвертьфинальной стадии.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.