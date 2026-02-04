SSD на 8 ТБ стоит больше $2570 – дороже игрового ПК

SanDisk значительно повысила цены на всю линейку своих SSD. Стоимость некоторых моделей выросла почти в три раза по сравнению с рекомендованной розничной ценой. Подорожание затронуло не только флагманские решения, но и весь ассортимент, что указывает на масштабный пересмотр ценовой политики.

Флагманский SSD серии WD Black SN8100 продемонстрировал рекордный рост стоимости – до 2,5 раза выше первоначальной цены. Обновлённая версия ёмкостью 8 ТБ обойдётся покупателю в $2572,99. Ранее за сопоставимую сумму можно было собрать производительную игровую систему на базе процессора Core Ultra 9 или Ryzen 9 с видеокартой GeForce RTX 5080.

Несмотря на объявленный Western Digital ребрендинг SSD под новым брендом Optimus, SanDisk продолжает использовать собственное имя, вероятно, для распродажи складских остатков. Накопители Optimus пока не представлены в онлайн-каталоге SanDisk, хотя их официальный запуск ожидается в начале 2026 года. Цены на новые модели ещё не раскрыты, поэтому текущий рост стоимости касается исключительно линеек WD Black и WD Blue.

Подорожание коснулось не только флагманов, но и всего модельного ряда SSD SanDisk. Стоимость линейки WD Black SN7100 выросла в 2,1-2,9 раза в зависимости от объёма. Универсальная серия WD Blue SN5100 подорожала в 2-2,8 раза относительно стартовых цен.

Недавно SanDisk также отчиталась о сильных финансовых результатах за второй квартал 2025 года. Выручка компании достигла $3,03 млрд – это на 61% больше, чем годом ранее, и существенно выше прогнозируемых $2,69 млрд. Основной вклад внесло направление периферийных вычислений с выручкой $1,678 млрд, тогда как потребительский сегмент и дата-центры показали стабильные результаты – $907 млн и $440 млн соответственно.

Дефицит

По всей видимости, дефицит NAND-памяти сохранится на протяжении всего текущего года. Хотя производители наращивают объёмы выпуска, этот процесс требует времени. Дополнительное давление создаёт высокий спрос со стороны индустрии искусственного интеллекта, из-за чего цены на SSD могут вырасти ещё сильнее до стабилизации рынка. Уже сейчас накопители SanDisk стоят почти в три раза дороже, чем полгода назад, и к концу года рост цен, вероятно, продолжится.