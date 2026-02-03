Twitch заблокировал русскоязычные трансляции BLAST Slam VI по Dota 2

Официальные русскоязычные трансляции турнира BLAST Slam VI по Dota 2 оказались заблокированы на платформе Twitch. Речь идёт сразу о двух каналах, которые вели лицензированный показ соревнования. В уведомлении Twitch указано, что санкции были применены за нарушение правил сообщества.

На данный момент ситуация выглядит неоднозначно. Есть вероятность, что блокировка была выдана по ошибке и носит временный характер — подобные случаи на платформе уже происходили. При этом правообладатели и представители турнира пока не выступили с официальными комментариями.

Англоязычные трансляции BLAST Slam VI продолжают работу в штатном режиме и проблем не испытывают.

BLAST Slam VI проходит с 3 по 15 февраля в онлайн-формате и на Мальте. В турнире принимают участие 12 команд, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.