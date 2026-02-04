Kingdom Come Deliverance, пиратскую Yakuza и еще девять игр добавят в Game Pass

$76.9890.72

Kingdom Come Deliverance, пиратскую Yakuza и ещё девять игр добавят в Game Pass в феврале

Чемпионат.com

Компания Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в начале и середине февраля 2026 года.

Уже сегодня в подписке доступен пиратский экшен из серии Yakuza, а через 10 дней игроки смогут опробовать первую часть Kingdom Come Deliverance. 17 февраля в подписке появится Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft.

Какие игры добавят в Game Pass в феврале 2026 года

  • Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Ultimate, Premium, PC) — 3 февраля
  • Madden NFL 26 (Ultimate, PC) — 5 февраля
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, PC) — 5 февраля
  • Relooted (Ultimate, PC) — 10 февраля
  • BlazBlue Entory Effect X (Ultimate, PC) — 12 февраля
  • Roadside Research (Ultimate, PC) — 12 февраля
  • Starsand Island (Ultimate, PC) — 12 февраля
  • High on Life 2 (Ultimate, PC) — 13 февраля
  • Kingdom Come Deliverance (Ultimate, Premium, PC) — 13 февраля
  • Avatar: Frontiers of Pandora (Ultimate, PC) — 17 февраля
  • Avowed (Premium) — 17 февраля.