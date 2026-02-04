Новый китайский процессор Loongson сравнили с конкурентом от AMD

Новый компьютерный процессор Loongson 3B6000 от китайской компании Loongson с поддержкой многопоточности прошел тестирование, по итогам которого его производительность составила примерно треть от уровня AMD Ryzen 5 9600X. Сравнение чипов провел автор Phoronix.

Процессор работает на базовой частоте 2,4-2,5 ГГц и поддерживает оперативную память DDR4 со скоростью до 3200 МТ/с, включая ECC. В сравнительных испытаниях он примерно в 2,5 раза превзошел ARM-чип, используемый в Raspberry Pi 500+, заняв промежуточную позицию между одноплатными компьютерами и начальными настольными системами.

Тестирование проводилось на материнской плате 3B6000x1-7A2000x1-EVB, которую оценили как устаревшую по современным меркам, в том числе из-за компонентной базы и системы охлаждения. Плата оснащена двумя слотами PCIe x16, одним PCIe x4, разъёмом M.2 и четырьмя портами SATA, а встроенная графика поддерживает HDMI и VGA.

Архитектура LoongArch64 рассматривается как попытка создать независимый набор инструкций с возможностью настройки функций безопасности и специализированных вычислительных задач, однако на аппаратном уровне китайские процессоры пока отстают на несколько поколений от современных решений на архитектуре x86 от Intel и AMD.

