Создатели ChatGPT недовольны работой чипов NVIDIA

Издание Reuters опубликовало материал, посвящённый компании OpenAI. По данным журналистов, компания Сэма Альтмана оказалась недовольна качеством работы видеокарт NVIDIA в последнее время и уже ищет им замену.

В Reuters отмечают, что инженерам OpenAI не нравится скорость обработки запросов пользователей в ChatGPT — нейросеть якобы слишком долго выдаёт ответы на тему разработки программного обеспечения и взаимодействия с другим ПО. В результате в ходе закрытого разговора с инвесторами менеджмент обсуждал использование альтернатив процессорам NVIDIA — среди них чипы от стартапов Cerebras и Groq.

Журналисты отмечают, что информацию источников подтверждает и затянувшаяся сделка между OpenAI и NVIDIA. Ещё осенью компании анонсировали соглашение на $ 100 млрд, однако она до сих пор не подписана. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг уже отверг информацию журналистов и заявил, что «нейросетевые компании продолжают выбирать решения его корпорации».