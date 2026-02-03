Для «Цивилизации 7» выйдет огромный патч размером с дополнение

Креативный директор студии Firaxis Эд Бич и исполнительный продюсер Деннис Ширк раскрыли детали грядущего патча Test of Time («Проверка временем») для «Цивилизации 7». Он выйдет уже весной и внесёт множество изменений в пошаговую стратегию.

Сами разработчики сравнивают апдейт с полноценным дополнением — столько в нём изменений. В патче в том числе добавят возможность сыграть всю партию за одну страну без трансформации в другое государство и новые способы для победы в матче.

Весной мы выпустим бесплатный контент на уровне целого расширения. Думаю, мы взорвём мозги фанатов, особенно тех, кто посмотрел на «Цивилизацию 7» и решил, что эта игра не для них. Чтобы они взглянули на неё ещё раз.

Авторы также откажутся от механики с наследием — на их место придут триумфы. Это второстепенные задания, выполнение которых поможет игроку добиться победы в матче. Всеми остальными подробностями разработчики поделятся ближе к выходу патча.

Релиз «Цивилизации 7» состоялся 11 февраля 2025 года. Проект запустился со скандалом: многие геймеры до сих пор громят игру за отсутствие важных механик из предыдущих частей франшизы, за неудобный интерфейс и баги, а также отсутствие значимых изменений за столь долгий срок.