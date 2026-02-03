Мошенники начали продавать фейковые SSD Samsung под видом оригинальных

Покупатели премиальных SSD-накопителей все чаще сталкиваются с подделками, которые успешно проходят базовые системные проверки и выглядят легитимными для операционных систем. Рост числа таких случаев участники рынка связывают с дефицитом NAND-памяти и повышенным спросом на высокоемкие решения, сообщает «Хабр».

Один из эпизодов, описанный пользователем на Reddit, связан с покупкой SSD Samsung 990 PRO на 2 ТБ за $207, что заметно ниже рыночной. После установки выяснилось, что скорость чтения и записи не превышает 20 МБ/с и 10 МБ/с соответственно, что не соответствует характеристикам устройства уровня PCIe 3.0 x4, для которого ожидаются показатели в несколько тысяч мегабайт в секунду.

Проверки в среде Microsoft Windows, а также с помощью CrystalDiskInfo, не выявили проблем: система распознала накопитель как подлинный. Подозрения подтвердились лишь после запуска фирменной утилиты Samsung Magician — приложение указало, что устройство не является оригинальным SSD Samsung и не имеет действительного серийного номера.

Покупатель смог оформить возврат благодаря личным отношениям с продавцом, однако призвал других пользователей с осторожностью относиться к предложениям с нетипично низкими ценами.

