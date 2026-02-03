Российскую стримершу Алину Рин нашли в файлах Эпштейна

В архиве опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна корреспондент «Газеты.Ru» нашел упоминание российской стримерши и фотомодели Алины Рин. Рин уже прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале, назвав ее «ужасной».

В сообщениях из дела Эпштейна, опубликованных Минюстом США, непосредственно имя Алины Рин не фигурирует. Однако в переписке дважды фигурирует ссылка на аккаунт стримерши в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). В одном из сообщений собеседник Эпштейна пишет, что у него есть связь с Рин.

Стримерша заявила, что не знает, кто мог отправить ссылку Эпштейну, и отметила, что имена участников переписки в документах скрыты. По ее словам, на момент упомянутых событий в 2019 году она находилась в Японии и в тот день посещала гору Митоки одна.

«Это явно сделал кто-то русский, потому что там смайлики стоят, как только русские ставят. Вот эти вот, как там… Ногти обстриженные. Ну, короче, вы поняли, да? Скобочки вот эти вот. Я понятия не имею, кто это. Мне самой суперинтересно», – сообщила интернет-звезда.

Алина Рин является стримершей, блогером и актрисой озвучивания. Она родилась 15 августа 1995 года в Москве и известна созданием игрового видеоконтента, в том числе по хоррор-играм, а также проведением стримов на платформе Twitch.

