CXMT хочет насытить мир DDR RAM

Представьте компанию, которая пять лет назад занимала крошечную долю рынка в 0.2%, а сегодня её чипы уже в каждом двадцатом смартфоне или ноутбуке в мире. Это CXMT, и она не собирается останавливаться на достигнутом.

В то время как гиганты вроде Samsung и Micron гонятся за сверхприбылями от памяти для искусственного интеллекта, китайский игрок решил занять освободившееся место на основном рынке. Он планирует начать выпуск 300 000 кремниевых пластин ежемесячно, уже в этом году, но для этого нужны деньги, очень много денег.

Компания надеется получить через IPO на Шанхайской бирже около 4.2 миллиардов долларов. Это будет одно из крупнейших размещений в истории торговой площадки.

Доподлинно неизвестно, сколько инвесторов поверят в чудо, ведь компания до сих пор была убыточной, хотя и обещает в ближайший год не просто выйти в плюс, а увеличить выручку почти в два раза. Большая часть полученных таким образом средств уйдёт на разработку памяти HBM 3, того самого «недостающего элемента» для серверов ИИ, который пока является монополией корейских и американских компаний.

HP уже заинтересовалась

Глобальный дефицит обычной DDR5-памяти, которую отодвинули на второй план ради производства дорогих чипов для ИИ, больно бьёт по их бизнесу. Конечно же, появившаяся практически ниоткуда CXMT с растущими мощностями и готовностью предложить альтернативу, выглядит как слабый проблеск надежды на решение проблемы с комплектующими. По данным инсайдеров, HP уже осторожно изучает возможность включения китайского производителя в свою цепочку поставок.

Тем не менее, такое достаточно прагматичное решение чревато головной болью для юристов HP. Дело в том, что память от CXMT уже официально запрещена к использованию в продуктах для Минобороны США. Скорее всего, если дело дойдёт до реальных контрактов, чипы CXMT будут тихо появляться только в ноутбуках и ПК, предназначенных для рынков Азии и Европы. В случае выхода на американский рынок, компания может попасть под прицел регуляторов.

Подводные камни

Успех CXMT выглядит не таким уж и предопределённым, если копнуть глубже. Во-первых, над компанией висит неприятный шлейф обвинений в промышленном шпионаже. Южнокорейские прокуроры не желают успокаиваться, и обвиняют бывших инженеров Samsung в краже ключевых технологий 10-нанометрового класса и передаче их китайскому конкуренту. Без этого, утверждают они, столь стремительный рывок был бы невозможен.

Кроме того, сама стратегия IPO, является недвусмысленной попыткой построить полностью самодостаточную, локализованную производственную цепочку внутри Китая. CXMT закупает оборудование у местных производителей вроде Naura, чтобы обойти экспортные ограничения Запада, и если CXMT справится, то она изменит правила игры на глобальном рынке памяти.

Если же нет, то компания так и останется крупным, но зависимым игроком на вторых ролях, которым Запад готов пожертвовать в любой момент ради своих интересов.