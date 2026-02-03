В тонкий игровой смартфон iQOO 15R уместят аккумулятор на 7600 мАч

В тонкий смартфон iQOO 15R уместят аккумулятор на 7600 мАч
iQOO 15R, согласно страничке на Amazon, получит аккумулятор на 7600 мАч. При этом его толщина составит всего 7.9 мм.
Ожидается, что телефон поступит в продажу по цене ниже $550. При этом он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 5.
Производитель также обещает долгую поддержку: четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности. Для игр телефон получит специальные технологии.
По данным источников, iQOO 15R будет оснащён основной камерой на 200 мегапикселей. Экран — OLED 144 Гц. Также ожидается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.
Официальная презентация смартфона запланирована на 24 февраля.