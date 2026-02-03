GeForce 4060 стала самой популярной видеокартой в Steam

Valve опубликовала январскую статистику конфигураций ПК пользователей Steam. Данные опубликованы на отдельной странице.

© Газета.Ru

Существенных изменений по большинству параметров за месяц не зафиксировано: динамика в основном укладывается в пределы статистической погрешности. Наиболее заметный сдвиг отмечается в структуре видеопамяти графических ускорителей.

Так, доля видеокарт с 16 ГБ видеопамяти выросла сразу на 5,85% и достигла 14,55%, продемонстрировав рост более чем на треть. При этом сегмент решений с 12 ГБ памяти сократился на 4,01% — до 15,07%, что указывает на ускоренный переход пользователей к более емким конфигурациям.

По другим показателям распределение выглядит следующим образом: Windows 11 продолжает укреплять позиции с долей 66,71% (+0,11%), тогда как Windows 10 занимает 27,79% систем (+0,28%). Несмотря на напряженную ситуацию на рынке оперативной памяти, доля конфигураций с 32 ГБ ОЗУ выросла до 38,02% (+1,45%), однако наиболее распространенным объемом по-прежнему остаются 16 ГБ (40,24%).

Лидером среди видеокарт остается NVIDIA GeForce RTX 4060 с долей 4,16% (+0,46%), за ней следует версия той же модели для ноутбуков (3,79%). Доля пользователей мониторов с разрешением 1440p увеличилась до 21,32% (+0,73%), однако формат Full HD по-прежнему доминирует с показателем 52,59%.

С полной статистикой можно ознакомиться в Steam.

