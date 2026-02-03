У игроков Arknights: Endfield по ошибке списали 6 млн рублей

Разработчики из Hypergryph раскрыли детали инцидента с некорректными списаниями средств у игроков в Arknights: Endfield, возникшего из-за сбоя в работе платежной системы PayPal. Компания подтвердила, что всем пострадавшим пользователям средства были возвращены в полном объеме, сообщает Eurogamer.



По данным Hypergryph, максимальная сумма единичного списания составила $5289 (около 407,3 тыс. руб.), а общий объем ошибочных транзакций — около $80 тыс. (примерно 6,16 млн руб.). Проблема затронула 3429 заказов на различных серверах и примерно 1800 игроков. PayPal временно отключен как способ оплаты до завершения дополнительных тестов и проверок.

В компании пояснили, что сбой был связан с ошибками обработки PayPal-платежей, совершенных через официальный лаунчер и сайт пополнения. После внутреннего аудита разработчики усилили процедуры мониторинга заказов и внедрили дополнительные меры контроля при работе с внешними платежными провайдерами. При этом все предметы, приобретенные в результате ошибочных списаний, остались у игроков.

Arknights: Endfield — это условно-бесплатный проект, вышедший 22 января на ПК, iOS и Android.

