Team Spirit вышла в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2
Team Spirit одержала победу над G2 Esports в матче верхней сетки группы A на IEM Krakow 2026 по CS2 и обеспечила себе прямое попадание в полуфинал плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2-1.
Серия стартовала на Anubis, где коллектив Бориса magixx Воробьёва уверенно закрыл карту — 13:8. На Overpass инициатива перешла к G2: команда Неманьи huNter- Ковача сумела сравнять счёт в противостоянии, победив 13:8. Судьба матча решилась на Dust ll, где Spirit оказалась сильнее в концовке и дожала соперника со счётом 16:13.
Несмотря на поражение, G2 также вышла в плей-офф турнира, но начнёт решающую стадию с четвертьфинала. Ранее участие в IEM Krakow 2026 завершили FaZe Clan и Team 3DMAX.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.