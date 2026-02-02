Где найти синтетическую смолу ARC в Arc Raiders: гайд

Большинство материалов, нужных в Arc Raiders для строительства витрины трофеев, можно найти в определенных местах — но для того, чтобы разжиться синтетической смолой, необходима толика удачи. Портал PC Gamer рассказал, где можно найти этот ресурс.

Синтетическая смола ARC — редкий предмет, который выпадает из роботов, таких как Шершни и Осы. Чем опаснее робот, тем выше шанс: она чаще попадается на побежденных Прыгунах, Королевах и Шреддерах. Поэтому самый верный способ добыть смолу — отправиться на охоту.

Помимо этого, синтетическую молу можно найти на старых развалинах Arc, включая уничтоженных Баронов, лесопильных машинах, курьерах и зондах. Поэтому модификатор «Электромагнитная буря» — отличная возможность запастись смолой, поскольку на карте будет много зондов, и по пути также можно охотиться на обычных роботов.

Хотя синтетическая смола технически является синим, редким предметом, на практике она не очень полезна. Ее можно разобрать, чтобы получить пластик, или продать за 1 000 монет. Но для завершения четвертого этапа проекта по созданию витрины трофеев нужно пожертвовать 10 единиц смолы, причем награда за пожертвование будет солидной — «Бобкэт IV».