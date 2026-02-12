Авторы Cairn отчитались о высоких продажах

Французская независимая студия The Game Bakers выпустила 29 января свою новую игру Cairn.

© Российская Газета

Авторы называют свой проект симулятором альпиниста - с ключевыми геймплейными элементами можно ознакомиться в релизном трейлере.

В социальных сетях разработчики сообщили, что за минувший уикенд у них получилось реализовать более 200 тысяч копий на ПК и PlayStation 5, а на пике в Steam в игре одновременно находилось почти 15 тысяч пользователей.

Для столь нишевого жанра показатели очень солидные, а для The Game Bakers и вовсе рекордные: их предыдущие работы - Furi, Haven и Squids Odyssey - не могли похвастаться онлайном, превышающим отметку в 1000.

Оценки аудитории также положительные. На платформе Valve пользовательский рейтинг проекта на момент написания данной заметки составляет 93% на основе более 4,1 тыс. отзывов.

В российском сегменте Steam на старте продаж за новинку просят 990 руб.