Resident Evil Requiem, Yakuza Kiwami 3, Reanimal: во что поиграть в феврале

После зимнего затишья февраль будет очень насыщенным на примечательные игровые релизы — от независимых проектов до игр от средних студий и настоящих блокбастеров. Рассказываем, во что можно будет поиграть в феврале на ПК и консолях.

© Steam

5 февраля — Menace

Авторы культовой тактической стратегии Battle Brothers вот-вот выпустят свой следующий проект — sci-fi тактику Menace. Игроку предстоит возглавить отряд элитных миротворцев, который странствует по космической системе, борется с пиратами и откликается на сигналы бедствия чужих планет. Проект обещает масштабные бои с участием техники, глубокую систему прокачки юнитов и огромную вариативность — игра определенно почерпнула вдохновение в старой серии X-COM.

5 февраля — Dragon Quest VII Reimagined

Маховик ремейков добрался и до Dragon Quest VII. В седьмой части легендарной JRPG-серии игроки отправятся в путешествие по архипелагу, чтобы спасти маленькое островное государство от надвигающейся тьмы. Помимо обновленной графики, близкой к стилю художника франшизы Акиры Ториямы, Reimagined обновит и механики, чтобы игра понравилась как ветеранам серии, так и новичкам, только начинающим знакомство с Dragon Quest.

6 февраля — Nioh 3

После сомнительных Wo-Long и Rise of the Ronin, похоже, студия Team Ninja намерена вернуть доверие фанатов и попробовать что-то новое. Nioh 3 порядком изменит привычные по предыдущим частям боевика механики: так, игроки смогут переключаться между двумя формами — самураем и ниндзя. Первому доступны боевые стойки и тяжелое оружие, как в первых Nioh, а второму — ловкие уклонения, воздушные комбо и целый арсенал ниндзюцу. А развернутся события игры в нескольких исторических эпохах Японии, каждой из которых уготован свой маленький открытый мир.

10 февраля — Mewgenics

Mewgenics — долгострой от легенды инди-геймдева Эдмунда МакМиллена, создателя Super Meat Boy и The Binding of Isaac. По сюжету игрок будет командовать армией инфернальных кошек-мутантов, каждая из которых обладает собственными преимуществами, недостатками и навыками. А более сильных котов предстоит выводить, играя в «генную лотерею» — иначе боссов не победить.

11 февраля — Romeo Is a Dead Man

Suda51 и его студия Grasshopper Manufacture выпустят Romeo Is a Dead Man — безумный боевик в лучших традициях одного из самых эксцентричных разработчиков Японии. Ромео, киборг из отдела пространственно-временной полиции ФБР, странствует по космосу в поисках преступников, скрывающихся в отдаленных уголках вселенной, и параллельно ищет Джульетту — свою обреченную возлюбленную.

12 февраля — Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Фанаты Yakuza давно просили о ремейке третьей части — и SEGA прислушалась. Yakuza Kiwami 3 расскажет о приключениях Кадзумы Кирю в солнечной Окинаве, куда он отбыл после событий первых двух Yakuza, чтобы заботиться о подопечных родного детского приюта. Но в комплект Yakuza Kiwami 3 также войдет и совершенно новый контент: мини-дополнение Dark Ties, которое посвящено антагонисту игры.

13 февраля — High on Life 2

Сиквел комедийного боевика High on Life выйдет уже без участия Джастина Ройленда, но сохранит главную фишку оригинальной игры — без умолку болтающие пушки, которые сыплют шутками разной степени качества. Причем теперь игроки смогут палить по инопланетянам, катаясь на футуристическом скейтборде.

13 февраля — Reanimal

Поклонников Little Nightmares, разочарованных третьей частью, ждет праздник — авторы оригинальной дилогии выпустят Reanimal, духовную наследницу серии. Как и в прошлых играх студии Tarsier, игроки примерят на себя роли детей, оказавшихся в мрачном, враждебном мире, где от врагов можно лишь спасаться бегством. Reanimal сохранит характерный для Little Nightmares визуальный стиль и геймплей, сочетающий скрытность с головоломками и напряженными погонями.

19 февраля — Styx: Blades of Greed

После многих лет молчания гоблин Стикс возвращается в дело! Styx: Blades of Greed — продолжение культовых стелс-экшенов Master of Shadows и Shards of Darkness. Если в прошлых играх хитрый гоблин был замешан в различных заговорах, то на этот раз ему предстоит заниматься тем, что он умеет лучше всего: грабить надменную Инквизицию, лавируя в конфликте людей, эльфов и орков.

27 февраля — Resident Evil Requiem

Наконец, крупнейший релиз месяца — и одна из самых ожидаемых игр 2026 года. Resident Evil Requiem расскажет истории сразу двух персонажей: аналитика ФБР Грейс, которая оказывается втянута в паутину типичных для серии интриг, и Леона Кеннеди — постаревшего после событий Resident Evil 2, 4 и 6, но по-прежнему крутого. Причем геймплей за обоих будет серьезно отличаться. Грейс придется чаще скрываться от зараженных и решать проблемы хитростью, тогда как Леон орудует боевым топором и играючи уничтожает полчища зомби разом.