Авторы World of Warcraft выпустили трейлер и раскрыли детали дополнения Midnight
Компания Blizzard к 35-летию со дня своего основания провела тематический стрим по франшизе World of Warcraft.
На нем под трек Оззи Осборна был представлен кинематографический трейлер World of Warcraft: Midnight.
В ролике демонстрируется система домовладения, которая станет одной из ключевых особенностей свежего дополнения.
Кроме того, разработчики поделились "дорожной картой" поддержки проекта в текущем году.
Так, запуск Midnight назначен на 2 марта, после чего запланированы еще два апдейта, в которых будет продолжен сюжет.
Летом аудитории обещано еще одно масштабное обновление, в котором, среди прочего, будут добавлены новые рейд, подземелье и босс.