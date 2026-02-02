Авторы World of Warcraft выпустили трейлер и раскрыли детали дополнения Midnight

Компания Blizzard к 35-летию со дня своего основания провела тематический стрим по франшизе World of Warcraft.

На нем под трек Оззи Осборна был представлен кинематографический трейлер World of Warcraft: Midnight.

В ролике демонстрируется система домовладения, которая станет одной из ключевых особенностей свежего дополнения.

Кроме того, разработчики поделились "дорожной картой" поддержки проекта в текущем году.

Так, запуск Midnight назначен на 2 марта, после чего запланированы еще два апдейта, в которых будет продолжен сюжет.

Летом аудитории обещано еще одно масштабное обновление, в котором, среди прочего, будут добавлены новые рейд, подземелье и босс.